Nach Abstieg 2018: «Einfach nur geil» – der EHC Kloten ist zurück in der National League

Abstieg 2018, Frust 2021

Kloten war 2018 abgestiegen und hatte seither vergeblich versucht, in die National League zurückzukehren. Besonders bitter: In der vergangenen Spielzeit waren die Flughafenstädter, die zwischen 2000 und 2016 Kloten Flyers hiessen, erst in Spiel 7 des Playoff-Finals am HC Ajoie gescheitert.