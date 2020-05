Mosnang SG

Der Eine ist abgelenkt, der Andere weicht aus – trotzdem kracht es

Am Samstag hat sich in Mosnang SG auf der Lagenrainstrasse ein Unfall zwischen zwei Autos ereignet. Ein 58-jähriger Mann wurde leicht verletzt.

Ein 33-Jähriger fuhr mit seinem Auto von Wil her in Richtung Mosnang. In einer Linkskurve, Höhe Hätschberg, war er abgelenkt. Sein Auto geriet deshalb auf die Gegenfahrbahn.

Am Samstag hat sich in Mosnang SG ein Unfall zwischen zwei Autos ereignet. Ein 58-Jähriger wurde dabei leicht verletzt.

Ein 33-Jähriger fuhr am Samstagvormittag, um 10.35 Uhr, mit seinem Auto von Wil SG her in Richtung Mosnang SG. In einer Linkskurve, Höhe Hätschberg, war er abgelenkt, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung. Sein Auto geriet deshalb auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm das Auto eines 58-jährigen Mannes entgegen. Dieser Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte aber eine Frontalkollision nicht mehr verhindern. Er wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Beide Autos wurden total beschädigt.