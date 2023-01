Grüner Komet C/2022 E3 kommt der Erde immer näher

Weltall : Der einzigartige grüne Komet kommt der Erde immer näher

Mit Blick nach Norden und einem guten Kameraobjektiv ist der Komet C/2022 E3 am Sternenhimmel bereits sichtbar. Am hellsten wird er am 1. Februar erscheinen.

Der grüne Komet C/2022 E3 (ZTF) kommt bei einem seiner seltenen Besuche unserem Planeten immer näher. Mit Blick in nördlicher Richtung und einem lichtstarken Teleobjektiv sowie längerer Belichtungszeit konnte der Himmelskörper am Sternenhimmel bereits gut sichtbar gemacht werden. Seinen geringsten Abstand zur Erde mit rund 42 Millionen Kilometern hat der nur alle 50’000 Jahre an unserem Planeten vorbeiziehende Komet der Vereinigung der Sternfreunde zufolge am 1. Februar. Das ist ein knappes Drittel der Entfernung der Erde zur Sonne.