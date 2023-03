Mercedes-AMG EQE: Der Elektro-AMG, der sportlich fährt und sportlich klingt

Wer AMG bislang mit hämmernden V8-Motoren gleichsetzte, muss umdenken. Denn Mercedes-AMG bietet nun auch die Elektro-Limousine EQE in zwei Performance-Varianten an. Wir sind das Topmodell EQE 53 4Matic+ gefahren, dessen Motorenduo (je ein Stromer pro Achse = Allradantrieb) auf 460 kW/626 PS und 950 Nm kommt. Wer beim «Dynamic Plus Paket» ein Kreuzchen macht, bekommt 505 kW/687 PS, das Drehmoment wächst auf 1000 Newtonmeter und den Stammtischspurt auf Tempo 100 erledigt der Stromer in 3,3 Sekunden. Die Norm-Reichweite beträgt auch hier über 500 Kilometer, praktisch schrumpfte sie bei forscher Gangart allerdings auf rund 360 Kilometer zusammen.