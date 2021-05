Opel Manta GSe Elektromod - Der Elektro-Manta kommt mit virtuellem Kühlergrill

Retro ist gross in Mode – zumindest bei den Autoherstellern. Beim Thema Elektromobilität schlagen viele die Brücke zur eigenen Vergangenheit und erwecken legendäre Modelle in moderner Form zu neuem Leben. In Serienmodellen hat das etwa Fiat mit dem 500e oder Honda mit dem Honda-e umgesetzt. 2023 soll ein elektrischer Renault 5 im Retro-Design auf den Markt kommen, VW haucht dem Bulli elektrisches Leben ein und die Schweizer Knutschkugel Microlino im Stil der BMW Isetta hat bereits vor Jahren für Aufsehen gesorgt.

Technik-Update für den Manta A

200 Kilometer Reichweite

Das aktuelle Markengesicht, genannt Opel Vizor, wird beim Elektromod auf einem LED-Screen an der Front erzeugt. Damit kann das Einzelstück sogar mit seiner Umwelt kommunizieren. «My German heart has been ELEKTRified», läuft da etwa als Schriftzug über den Screen. Und: «I am on a zero e-mission», bevor ein digitaler Manta-Rochen über den Pixel-Vizor gleitet. Auch die vier runden, dreidimensionalen Rückleuchten sind in LED-Technik. Im Cockpit wurde das klassische Armaturenbrett durch eine Kombination aus zwei Widescreen-Displays ersetzt.