Multimillionär - Der EM-Final-Schiri ist die reichste Pfeife der Welt

11’000 Franken pro EM-Partie

Wie viel die Schiris an einer EM verdienten, gibt die Uefa nicht bekannt. Die letzten offiziellen Zahlen stammen von der Heim-EM 2008, bei der es eine Tagespauschale von rund 200 Franken und eine Prämie pro Spiel von fast 11’000 Franken für den Schiri gab. Die beiden Assistenten bekamen je rund 5500 Franken. Experten vermuten, dass die Prämien seither nicht mehr gross gestiegen sind. Kuipers hat mit seinen vier Spielen an dieser EM also mindestens 44’000 Franken plus Tagespauschale verdient.