Fehlende Fussball-Euphorie - «Der EM-Funke muss erst noch entzündet werden»

Die EM steht vor der Tür, doch die grosse Euphorie bleibt bisher aus: «Ich bin noch nicht wirklich in EM-Stimmung», sagt etwa Sebastian aus Solothurn. Der 20-Jährige führt das auch auf die Pandemie zurück: «Man hat dieses Jahr generell nicht so viel davon mitbekommen.» Auch an Lyss aus Zürich ist die Vorfreude bisher vorbeigegangen: «Ich wusste bis vorhin gar nicht, dass sie stattfindet.» Sie werde sich die Spiele aber anschauen, wenn es sich gerade ergibt.

Das ausbleibende EM-Fieber bemerkten auch die Fanartikel-Händler innen und -Händler : « Das Geschäft begann erst sehr spät » , sagt Stefano Papini, Geschäftsführer des Shops « World of Party » , mit fünf Standorten in der Schweiz. « Man wusste lange nicht, in welcher Form man feiern darf, deshalb warteten viele ab » , sagt er. Fanartikel seien deshalb in den Läden kaum präsent: « Auch die Einzelhändler waren zurückhaltend beim Einkauf, niemand wollte auf dem Material sitzen bleiben. » Nun hänge die Entwicklung der Stimmung vom Wetter ab und wie die Schweiz spiele. « Es braucht erste Siege – das Fieber kommt dann, wenn die Spiele begonnen haben. »