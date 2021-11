So tickt Terry K. (36) : Der Entführer folgte Cleos Mutter auf Social Media und spielte mit Puppen

Terry K., der Entführer der vierjährigen Cleo, erschien erstmals vor Gericht. Im Netz tauchen derweil Aufnahmen auf, die ihn mit Kinderpuppen zeigen. Auch sein Verhalten auf Social Media wird als abseitig beschrieben.

Nach der Rettung der vermissten Cleo Smith in Australien ist gegen den Entführer Anklage erhoben worden. Dem 36-jährigen Terry K. wird vorgeworfen, ein Kind unter 16 Jahren in seine Gewalt gebracht zu haben, was allgemein als «Kindesentführung» bezeichnet wird, berichtete der australische Sender ABC am Donnerstag unter Berufung auf die Justiz.



Die Vierjährige war Mitte Oktober nachts von einem Campingplatz aus dem Familienzelt verschwunden. 18 Tage lang fehlte von ihr jede Spur, bis sie am frühen Mittwochmorgen aus K.s verschlossenem Haus befreit wurde.