ÖV Ostschweiz: «Der Entscheid ist weder nachvollziehbar noch akzeptabel»

Am Montagmorgen informierten nicht weniger als sieben Regierungsräte verschiedener Ostschweizer Kantone in einer Medienkonferenz über ihre Forderungen an den Bund und die SBB zum Thema Bahnverkehr in der Region. Den Plänen des Bundes, betreffend des weiteren Bahnausbaus in der Schweiz, stehen sie kritisch gegenüber. «Der Entscheid des Bundes ist für die Ostschweizer Kantone weder nachvollziehbar noch akzeptabel», schreiben die Regierungsräte in der Medienmitteilung zur Konferenz. Die Kantone Glarus, die beiden Appenzell, St. Gallen, Schaffhausen, Graubünden und Thurgau fordern Verbesserungen am Bahnnetz in der Region, «welches mehr als eine Million Menschen betrifft».