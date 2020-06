Nationalrat

«Der Entscheid zeigt, dass die Schweiz bereit für die Ehe für alle ist»

Der Nationalrat hat am Donnerstag Ja zur Ehe für alle samt Zugang zur Samenspende für lesbische Paare gesagt. Homosexuelle freuen sich über den Entscheid. Die SVP ist in der Frage gespalten, prüft aber trotzdem ein Referendum.

132 Nationalräte sagten in der Schlussabstimmung Ja zur Ehe für alle mit Zugang zur Samenspende. 52 stimmten Nein und 13 Politiker enthielten sich der Stimme.

Gleichgeschlechtliche Paare sollen heiraten können und lesbische Paare Zugang zur Samenspende erhalten. Diesen historischen Entscheid hat der Nationalrat heute gefällt: 132 Nationalräte sagten in der Schlussabstimmung Ja zur Ehe für alle. 52 stimmten Nein und 13 Politiker enthielten sich der Stimme.

«Ich habe eine Riesenfreude», sagt Angelo Barrile zu 20 Minuten. «Ich brauchte einige Sekunden, um den Entscheid zu realisieren», so der schwule SP-Nationalrat. Ihn habe das sehr deutliche Ja positiv überrascht. «Es freut mich, dass Politiker aller Parteien die Ehe für alle inklusive Samenspende unterstützen.» Denn die Ehe für alle sei ohne Zugang zur Fortpflanzungsmedizin, wie ihn heterosexuelle Paare haben, keine Gleichstellung.

«Ich feiere heute noch nicht»

Barrile ist überzeugt: «Das ist ein klares Zeichen vom Nationalrat ans Volk und an den Ständerat. Es ist Zeit, dass alle Paare die gleichen Rechte haben.» Der Ständerat muss noch über die Vorlage entscheiden. Zudem hat die EDU bereits ein Referendum angekündigt.



«Ich feiere heute noch nicht», sagt Barrile deshalb. Trotzdem ändere die Vorlage für ihn sehr viel. «Ich habe wohl bald wie andere Liebende die Möglichkeit, eine Ehe zu schliessen.» Das möchte der SP-Nationalrat, der in einer eingetragenen Partnerschaft lebt, auch tun. Aber: «Der Heiratsantrag wird erst gemacht, wenn die Ehe für alle ganz durch ist.»