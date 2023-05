München: Der ergreifende Heiratsantrag von Tobi (35) führte zu einem Feuerwehreinsatz 

In den sozialen Medien ist in den letzten Tagen ein besonderer Heiratsantrag viral gegangen.

Alexandra ist 36 Jahre alt und arbeitet als Sachbearbeiterin bei der Kassenzahnärztlichen Vereinigung im deutschen Bayern. Seit fast 20 Jahren ist sie mit ihrer Jugendliebe Tobias zusammen. Die beiden haben gemeinsam Kinder, jedoch nie geheiratet. An jenem besonderen Montag Ende April 2023 beginnt für Alexandra der Tag wie gewöhnlich am Schreibtisch im Büro. Es ist der 18. Jahrestag von ihr und Tobias als Paar.

Während Alexandra sich durch Statistiken klickt, sitzt der Berufsfeuerwehrmann Tobias vermeintlich in einem Zimmer der zwei Kilometer entfernten Feuerwehrschule im Lehrgang zum Zugführer. Tatsächlich ist er aber mit zahlreichen Berufskollegen auf dem Weg zum Gewerbekomplex, in welchem Alexandra arbeitet. Insgesamt 24 Einsatzkräfte stürmen kurz darauf mit Löschschlauch, Axt und Atemschutz ins Büro – ein Brandalarm sei gemeldet worden, sagen die Feuerwehrmänner gegenüber Alexandra.

Der Artikel 23

Später sagt Alexandra: «Ich hatte jedenfalls keine Angst, dass es brennt.» Tobi habe ihr in letzter Zeit nämlich auffällig oft von besagtem Artikel erzählt. In Begleitung der Feuerwehrmänner geht sie nach draussen. Dort wartet bereits ein Schlauchspalier, ganz am Ende steht Tobi mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Er nimmt den Helm ab und sagt anschliessend wie viel ihm ihre Liebe bedeute, und dass er sich für ihre zwei wundervollen Söhne bedanke. Dann geht er auf die Knie, zückt einen Goldring mit Brillanten und fragt, ob sie ihn heiraten will. Alexandras «Ja!» folgt ohne eine Sekunde zu zögern. Die Glückstränen kann sie nicht mehr verbergen.