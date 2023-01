Sursee LU: Darum solltest du tote Wildvögel nie berühren 

Wildgänse in Norddeutschland: Das Vogelgrippe-Virus wird vor allem durch sie verbreitet. Deshalb müssen Geflügelhalter ihre Tiere schützen, etwa mit einem Wintergarten.

So etwa die Mittelmeermöwe. In Sursee wurde ein Tier mit der Vogelgrippe aufgefunden, wie der Kanton Luzern mitteilte.

Änderungen an den geltenden Massnahmen gibt es nicht.

Geflügelhalter in der näheren Umgebung des Fundortes wurden direkt über den Fund der infizierten Mittelmeermöwe in der Nähe informiert.

Am Rand der Altstadt von Sursee ist am letzten Montag eine Mittelmeermöwe gefunden worden, welche die Symptome der Vogelgrippe aufwies. Dass das Tier das hochansteckende Virus H5N1 in sich trug, konnte inzwischen nachgewiesen werden, wie der Kanton Luzern mitteilte.