«Wir wollen uns an die erfolgreiche Phase zurückerinnern und so weit kommen wie beim ersten Mal», sagte Nationaltrainer Vladimir Petkovic vor den ersten beiden Partien in der Nations League am Donnerstag in der Ukraine und am Sonntag in Basel gegen Deutschland. Doch die Wiederholung des Erfolges – die Finalturnier-Teilnahme – käme einer Sensation gleich. Denn diesmal ist die Aufgabe ungleich schwierigerer.