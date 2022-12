Schweiz: Der erste Schnee hat das Flachland erreicht – das sind eure besten Bilder

Auch in der Stadt Zürich liegt der erste Schnee.

Das Eisfeld in Eglisee BS ist schneebedeckt.

In grossen Teilen der Schweiz hat es in der Nacht auf Freitag den ersten Schnee gegeben. Während sich die einen darüber freuen, müssen Autofahrer besonders vorsichtig sein. Ob es weisse Weihnachten geben wird, ist noch nicht sicher. Die folgende Grafik von Meteonews zeigt, wann dies an ausgewählten Orten zuletzt der Fall war.