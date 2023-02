Maserati Gran Turismo Folgore im Fahrtest

Der Elektrorenner ist in der Theorie über 1200 PS stark – mit Rücksicht auf die Akkus wurde die Leistung aber auf 559 kW/760 PS begrenzt (im Boost stehen für kurze Zeit 610 kW/830 PS zur Verfügung), die mit Torque Vectoring auf eine perfekte Kraftverteilung programmiert wurden. Damit katapultiert sich der Folgore explosiv, aber ohne jedes Drama in 2,7 Sekunden auf Tempo 100. Und wo anderen E-Autos meist spätestens bei 200 km/h der Stecker gezogen wird, lässt Maserati den Folgore bis zu 325 km/h surren.

Die Italiener geben auch beim Laden Gas

Dabei sind die Italiener nicht nur auf der Strasse, sondern auch an der Ladesäule schnell: Wie in Europa sonst nur der Porsche Taycan und sein Audi-Zwilling e-tron GT arbeitet der Folgore mit einer Bordspannung von 800 Volt und lädt so im besten Fall mit 270 kW nach. Der Strom für 100 Kilometer fliesst dann in weniger als fünf Minuten. Und auch an der heimischen Wallbox macht der Gran Turismo mit serienmässig 22 kW Tempo.