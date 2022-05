Der ESC musste schon oft mit dem Thema Krieg umgehen

1 / 5 Dieses Jahr steht Marius Bear (29) für die Schweiz auf der Bühne am ESC . Doch die Situation in der Ukraine überschattet den Musikwettbewerb. Instagram/marius.bear Und es ist nicht das erste Mal, dass der ESC von der Situation in der Welt beeinflusst wird. Weil Georgien ihren Song «We Don’t Wanna Put In» nicht performen durfte, nahm das Land 2009 nicht teil. DUKAS Als die Balkan-Kriege 1999 endeten, sangen alle ESC-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer zusammen mit dem Publikum für die Opfer des Kriegs den israelischen Siegertitel «Hallelujah» aus dem Jahr 1979 von Milk & Honey. DUKAS

Darum gehts Im Regelwerk des Eurovision Song Contest (ESC) steht, dass der Musikwettbewerb neutral und unpolitisch sein möchte.

Trotzdem hat der ESC immer wieder Schwierigkeiten, sich von den aktuellen Geschehnissen in der Welt abzugrenzen.

So auch dieses Jahr mit dem Krieg in der Ukraine.

Aber auch Länder wie Griechenland, die Türkei und Israel beeinflussten bereits in früheren Jahren den Contest.

Neutral und unpolitisch möchte der Eurovision Song Contest (ESC) sein. Dies steht im Regelwerk des weltweit meistbeachteten Musikwettbewerbs festgeschrieben. Angesichts des Kriegs in der Ukraine gibt es aber Zweifel, dass diese Haltung beim diesjährigen ESC im italienischen Turin durchgehalten werden kann. Die Vergangenheit zeigt, dass sich das Musikereignis nie ganz von der allgemeinen Lage in der Welt abgrenzen konnte.

Zypernkonflikt

Der Zypernkonflikt führte 1975 dazu, dass Griechenland das ESC-Finale in Stockholm boykottierte. Im Jahr davor hatte es blutige Auseinandersetzungen auf der Insel gegeben, an denen auf der einen Seite Griechenland und auf der anderen Seite die Türkei beteiligt waren. Als 1975 die Türkei erstmals am ESC teilnahm, verzichtete Griechenland auf den Wettbewerb.

Israel

Israel war dreimal ESC-Gastgeber und sorgte zweimal für Kontroversen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. 1979 machten arabische Staaten so lange Druck auf die Türkei, bis diese ihre eigentlich zugesagte Teilnahme am ESC-Finale wieder absagte. Vor dem ESC 2019 in Israel gab es ausserdem einen Boykottaufruf wegen Menschenrechtsverletzungen des Landes an den Palästinensern.

Balkan-Kriege

Im Zuge der Balkan-Kriege ging die Europäische Rundfunkunion EBU gegen Serbien und dessen damaligen Präsidenten Slobodan Milosevic vor. Die EBU schloss Jugoslawien aus und die Bundesrepublik durfte von 1993 bis 2003 nicht teilnehmen. Als die Balkan-Kriege endeten, sangen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen mit dem Publikum für die Opfer des Kriegs am Ende des ESC-Finales den israelischen Siegertitel von 1979 «Hallelujah».

Russland

Russland sorgte schon mal für Auseinandersetzungen. Moskau war 2009 Gastgeber, ein Jahr nach dem Krieg mit Georgien. Das Land, das den damaligen russischen Ministerpräsidenten Wladimir Putin (69) für den Krieg verantwortlich machte, wollte mit dem Anti-Putin-Song «We Don’t Wanna Put In» antreten. Die EBU untersagte das Lied und Georgien verzichtete deshalb auf eine Teilnahme. In diesem Jahr wurde Russland vom Wettbewerb wegen des Kriegs in der Ukraine ausgeschlossen.

Ukraine

In der Ukraine wiederum wird der ESC eng mit der Demokratiebewegung im Land verbunden. 2004 gewann die ukrainische Sängerin Ruslana (48) mit ihren «Wild Dances» den Wettbewerb, was der spätere Präsident Wiktor Juschtschenko (68) als Antrieb für den Umbruch bezeichnete. Es folgte die orange Revolution, in deren Folge Juschtschenko Präsident wurde. 2005 schickte die Ukraine den bei den Demonstrationen zum Hit gewordenen Protestsong «Zusammen sind wir viele» in den Wettbewerb. Der Text war der EBU zwar zu politisch und musste umgeschrieben werden, aber die Verbindung zur Revolution blieb. In diesem Jahr wird aufgrund der hohen Solidarität in der ganzen Welt laut Wettbüros erwartet, dass die Ukraine gewinnen könnte.

