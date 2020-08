Wegen Corona

Europa-Park bleibt im Herbst erstmals durchgehend geöffnet

Halloween und Winterwunderland zur gleichen Zeit: Der Europa-Park verlängert wegen der Corona-Krise die Saison und bleibt erstmals im November geöffnet. Die reduzierten Winterpreise gelten bereits nach der ersten Novemberwoche.

Der Europa-Park in Rust hat zwar seit Mai wieder geöffnet, darf in der Corona-Krise aber nur 15’000 Besucher pro Tag reinlassen. Vor der Krise kamen an schönen Sommertagen bis zu 40’000 Besucher in den Park.