Der Eurovision Song Contest steht im Zeichen des Ukraine-Krieges

1 / 6 Ab dem 10. Mai findet im italienischen Turin der Eurovision Song Contest statt. DUKAS Als ukrainische Vertretung tritt die Rap-Gruppe Kalush Orchestra auf. DUKAS Die Crew wird ihren Song «Stefania» performen. DUKAS

Darum gehts Ab dem 10. Mai findet der Eurovision Song Contest im italienischen Turin statt.

Zur gleichen Zeit tobt in der Ukraine weiterhin der Krieg.

Nun vermuten viele Fans, dass der Musikwettbewerb bereits zugunsten der Ukraine entschieden ist.

Für das Land tritt die Rap-Gruppe Kalush Orchestra auf, die bisher schon als Favorit gilt.

In der Ukraine fallen die Bomben und in Turin sprühen die Feuerfontänen: Der Eurovision Song Contest (ESC) in der kommenden Woche in Italien dürfte eine Gratwanderung werden – dort das Leid des Krieges, hier der Musikwettbewerb mit seiner oft albern heiteren Note und überdrehten Bühneninszenierungen.

Als ukrainische Vertretung tritt am ESC die Rap-Gruppe Kalush Orchestra auf. Der Sänger der Crew, Oleh Psiuk, spürt trotz des Krieges in seinem Heimatland Rückendeckung der Ukrainerinnen und Ukrainer für seinen Auftritt. «Sie wünschen uns Glück und sagen, dass das jetzt sehr wichtig ist für die Ukraine», sagte der 27-Jährige gegenüber der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung».

Die anderen Kandidatinnen und Kandidaten dürften dem weltweit am meisten beachteten Musikwettbewerb wohl nicht wirklich hoffnungsvoll entgegenschauen. Denn: In den Wettbüros – die in den vergangenen Jahren stets ziemlich genaue Prognosen abgaben – wird erwartet, dass sich die Fans bei der Abstimmung mit der Ukraine solidarisieren und die Gruppe somit auf dem ersten Platz landen könnte.

Ein Mitglied kämpft in Kiew

Das Lied «Stefania» – mit dem die Gruppe auftritt – ist eine Mischung aus Rap und Folklore und eigentlich der Mutter von Psiuk gewidmet. «Ich werde immer zu dir kommen, auch wenn alle Strassen zerstört sind» – die Zeile hat angesichts der massiven Zerstörungen in der Ukraine eine sehr politische Note, auch wenn das Lied schon lange vor dem Krieg geschrieben wurde. Viel konkreter sind allerdings die unmittelbaren Auswirkungen des Krieges auf die Gruppe: Eines der Mitglieder wird nicht in Turin auf der Bühne stehen, weil es gerade als Kämpfer die Hauptstadt Kiew verteidigt.

Wie sich die Musiker zum Krieg in ihrem Heimatland äussern wollen, wollte die Gruppe vor dem 10. Mai nicht verraten. An diesem Abend findet das erste Halbfinale statt, in dem sich die Ukraine zunächst mit neun anderen Ländern qualifizieren muss. Auch im zweiten Halbfinale müssen sich im Turiner PalaOlimpico zehn weitere Länder für das Finale mit 25 Ländern am Samstag, dem 14. Mai, qualifizieren.

Für die Schweiz steht am ESC Marius Bear auf der Bühne. Der Bündner nimmt mit seinem Song «Boys Do Cry» teil. Im Interview mit 20 Minuten erklärte Bear, dass es Mut brauche, das Lied zu singen. Das Stigma des emotionalen Mannes hält sich schliesslich weiterhin. Er selbst sei «immer der Erste, der weint. Ich glaube aber, dass Emotionalität eine Stärke und keine Schwäche ist – egal, ob man ein Mann oder eine Frau ist.»

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!