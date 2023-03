Darren McGrady: Ex-Koch der Queen betreibt Fish-and-Chips-Truck

Erinnerungen an die Reisen mit Queen Elizabeth

Am Krönungstag von Charles: McGrady eröffnet zweiten Imbisswagen

Nach dem Ende von McGradys königlicher Amtszeit entschied er sich für eine ruhigere Karriere und zog vom Palast nach Dallas, um einen Job als Privatkoch anzunehmen. Doch wie viele ausgewanderte Briten in Amerika hatte er Sehnsucht nach heimischen Gerichten. Doch selbst in örtlichen Pubs habe ihm der Standard des Essens nicht gepasst. «Ich wollte einfach einen Hauch von Grossbritannien in die USA bringen, denn immer wenn ich mit amerikanischen Freunden spreche, sagen sie ‹Oh, ich war in Grossbritannien und ich liebe ihre Fish and Chips›», so McGrady. «Jeder liebt Fish and Chips – das ist einfach eines dieser Dinge.»