Volvo EX30: Der kleinste SUV der Schweden ist ein Espresso-Shot auf Rädern

Wenn Vertreter der Boomer-Generationen an Volvo denken, fallen meist ähnliche Schlagworte: sicher, familientauglich, ländlich, gross. Der nun vorgestellte EX30 ist das alles nicht oder nur bedingt, und das nicht nur, weil er mit einer Länge von 4,23 Metern der kleinste Volvo-SUV ist. Der EX30 richtet sich auch ganz klar an ein junges, urban denkendes Publikum und ist in der Basisversion bereits ab 36’800 Franken zu haben. Was ihn zum günstigsten Volvo überhaupt macht.