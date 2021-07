Unterstützung für Frauenbewegung : Der FC Barcelona spielt Auswärts in lila Trikots

Der FC Barcelona hat am Donnerstag sein neues Auswärtstrikot präsentiert. In Zukunft werden die Katalanen in violett auftreten.

1 / 7 Barcelona spielt auswärts mit lila Trikots. Das Heim-Shirt sieht so aus. REUTERS Mit den violetten Shirts will man die Frauenbewegung unterstützen.

Darum gehts Barcelona hat neue Auswärtstrikots vorgestellt.

Die Katalanen spielen in Zukunft mit lila Shirts.

Dies soll auch eine Unterstützung der Frauenbewegung sein.

Die Profis des FC Barcelona werden nächste Saison zur Unterstützung der Frauenbewegung gelegentlich in lilafarbenen Trikots spielen. Die zweite Garnitur des Teams sei «eine Botschaft zugunsten der Ermächtigung der Frauen», teilte der spanische Fussball-Topclub am Donnerstag bei der Präsentation der Trikots mit.

Barça wies darauf hin, dass Violett bzw. Lila nicht nur die Farbe der Frauenbewegung sei, sondern auch eine Mischung aus Blau und Rot, den Farben des katalanischen Vereins. Violett gilt schon seit Ende des 19. Jahrhunderts als Farbe der Frauenbewegung. Seit den 1960er und 1970er tragen Frauen und Männer zum Beispiel oft lila Latzhosen oder violettfarbene T-Shirts, wenn sie für mehr Frauenrechte und Gleichberechtigung demonstrieren.

Auch Ana-Maria Crnogorcević, die Rekordtorschützin der Schweizer Nati, spielt derzeit in Barcelona. Mit dem Team gewann sie in der vergangenen Saison die Champions League. Sie teilte die Trikot-Präsentation auf Instagram.

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, aufgrund der Geschlechtsidentität diskriminiert? Hier findest du Hilfe: Gleichstellungsbüros nach Region Plattform Lohngleichheit Gleichstellungsgesetz.ch, Datenbank der Fälle aus Deutschschweizer Kantonen Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann

