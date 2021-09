Am Sonntag musste der FC Basel im 1/16-Final des Schweizer Cup in der Ostschweiz bei Rorschach-Goldach ran. Der Favorit aus der Super League gewinnt letztlich problemlos mit 3:0.

1 / 1 Taulant Xhaka und Liam Millar können jubeln, der FCB steht im Cup-Achtelfinal. Marc Schumacher/freshfocus

Darum gehts Am Sonntag stehen Basel, YB und St. Gallen im 1/16-Final des Schweizer Cup im Einsatz.

Der FCB erledigt seine Pflichtaufgabe bei Rorschach-Goldach (2.Liga inter) glanzlos und gewinnt 3:0

Damit beenden die Basler die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

FC Rorschach-Goldach (2. Liga inter) – FC Basel

Der FCB war vor dem Cup-Spiel in Rorschach-Goldach wettbewerbsübergreifend fünf Spiele lang ohne Sieg geblieben. Dieser Serie setzte die Mannschaft von Patrick Rahmen mit der Erledigung der Pflichtaufgabe beim Ostschweizer Amateurclub ein Ende, ohne dabei besonders viele Glanzpunkte zu setzen.

Die Basler kamen erst am Freitag vom Europacup-Abenteuer in Baku zurück und machten dann auch einen etwas müden Eindruck zu Beginn der Cup-Partie auf der Sportanlage Kellen. Der Underdog scheiterte in der 5. Minute knapp am Aluminium, als Arbnor Morina von einem Missverständnis in der FCB-Verteidigung profitierte und den Ball an die Latte schoss.

Der Superligist liess in der Folge hinten nicht mehr viel zu, blieb aber in der Offensive lange Zeit weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück und kreierte nicht viele Chancen. Für den Dosenoffner war dann Liverpool-Leihgabe Liam Millar in der 36. Minute besorgt, der eine massgenaue Flanke von Taulant Xhaka per Kopf in die Maschen setzte.

Nach dem Seitenwechsel nahm der Favorit das Zepter dann endgültig in die Hand und machte mit viel Ballbesitz stetig Druck nach vorne. Der FCB belohnte sich schliesslich in der 62. Minute für seinen Aufwand, als Xhaka eine schöne Flanke von Neuzugang Tomás Tavares trocken im Netz unterbrachte. Für die Szene des Tages sorgte dann Matias Palacios, der in der 79. Minute den Ball kurz vor der Strafraumgrenze unhaltbar zum 3:0 ins Lattenkreuz schlenzte.