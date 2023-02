Conference League: FC Basel äussert sich zur Erdbeben-Katastrophe

Tausende Menschen starben bei der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei. Nun muss der FC Basel in der Conference League gegen Trabzonspor ran.

1 / 3 Der FC Basel postet während des Türkei-Trips ausschliesslich in Schwarzweiss. Grund dafür ist das verheerende Erdbeben. Twitter/FC Basel Der FC Basel drückt sein tiefes Mitgefühl und Bedauern aus. Daniela Frutiger/freshfocus Der Club leistet zudem humanitäre Hilfe und schickt Güter ins Krisengebiet in die Türkei. Daniela Frutiger/freshfocus

Darum gehts Am Donnerstagabend (18.45 Uhr) spielt der FC Basel gegen Trabzonspor.

Es geht um den Einzug in den Achtelfinal der Conference League.

Das Spiel findet aufgrund der Erdbeben-Katastrophe unter schwierigen Umständen statt.

«In Momenten wie diesen ist der Fussball nebensächlich. Auf unserer Reise sind wir in Gedanken bei den Opfern der Erdbeben und posten darum ausschliesslich in Schwarzweiss.» Diese Worte postet der FC Basel anlässlich der Reise zum Auswärtsspiel in der Conference League gegen Trabzonspor auf seinen Social-Media-Kanälen. In der Stadt an der Schwarzmeerküste kämpft Rotblau um den Einzug in den Achtelfinal.

Bei der verheerenden Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien ist die Zahl der Toten mittlerweile auf über 40’000 gestiegen. Eigentlich wurden aufgrund des Unglücks zunächst alle Sportveranstaltungen in der Türkei bis Anfang März abgesagt.

Doch das Trabzon-Spiel findet statt, die Uefa hat keinen gegenteiligen Entscheid gefällt. Es ist ein Spiel das niemand will. Trabzonspor-Trainer Abdullah Avci sagt an der Match-PK: «Meine Spieler und ich, wir können nicht an Fussball denken. Wir spielen, weil wir müssen. Nicht, weil wir wollen.» Und weiter: «Wir sind wirklich verletzt. Es wird das schwierigste Spiel in unserem Leben.» Er glaube aber an die Kraft des Spiels und sein Team wolle für all die Opfer spielen.

Hätte das Spiel abgesagt werden müssen? Ja Nein

Der FC Basel leistet humanitäre Hilfe

Nach der Sion-Partie meint Taulant Xhaka (31) bereits: «Wenn man das sieht, nimmt einen das sehr mit.» Man komme wieder auf dem Boden der Realität an. «Uns geht es sehr gut, wir haben ein Dach über dem Kopf. Und in der Türkei sind Tausende Menschen gestorben: Kinder, Babys», so der FCB-Mittelfeldspieler, der aber auch festhält: «Wir müssen das ausblenden, unser Match spielen und mit einem Sieg nach Hause fahren.»

Gleicher Meinung ist der Torschütze vom Wochenende, Hugo Novoa (20). Die Leihgabe von RB Leipzig sagt: «Es ist schlimm, was in der Türkei passiert ist. Wir müssen uns dennoch auf uns konzentrieren und alles für einen Sieg machen.» Der FC Basel drückt ebenso sein tiefes Mitgefühl und Bedauern aus. Der Club leistet zudem humanitäre Hilfe und schickt Güter ins Krisengebiet in die Türkei.

Trabzonspor nutzt derweil das Conference-League-Spiel gegen den FCB für eine Spendenaktion. Das Stadion wird mit 40’000 Fans ausverkauft sein. Alle Einnahmen werden dann mithilfe der Katastrophenschutzbehörde Afad an die Erdbebenopfer überwiesen. Das Gleiche gilt auch für den Erlös weiterer 25'000 Tickets, die zusätzlich verkauft wurden. Überdies sammelt der Club Spielzeuge für von den Erdbeben betroffene Kinder.

Laut Agaoglu wollen auch der Präsident des türkischen Fussballverbands TFF, Mehmet Büyükeksi, sowie die Vorstandsmitglieder und fast alle anderen Vereinspräsidenten bei dem Spiel anwesend sein, um Einigkeit zu demonstrieren. «Dieses Spiel ist ein Spiel der Türkei», betonte er. Hinzu kommt dem Vernehmen nach eine besondere Aktion der Fans. So werden während den ersten vier Minuten und 17 Sekunden des Spiels alle Menschen im Stadion schweigen. Der Grund: Um 4.17 Uhr begann das verheerende Erdbeben.

Der FC Basel gewann am Samstagabend mit 3:1 gegen Sion. blue

Wer wird neuer FCB-Trainer?

Für Rotblau wird es also eine beschwerliche Reise – und das nicht nur wegen der Erdbeben-Katastrophe. Trabzonspor ist ein schwieriger Gegner, der Kader ist gespickt mit talentierten Spielern. Zwar gewann der FCB am Wochenende gegen Sion (3:1), in dieser Saison folgte auf einen Sieg jedoch oft eine Niederlage. Ausserdem ist da noch die ganz wichtige Frage: Wer wird neuer Trainer?

Sportchef und Interimscoach Heiko Vogel (47) wird nicht müde zu betonen, dass der Coach schnellstmöglich gefunden werden solle. Freiburg-II-Coach Thomas Stamm (39) soll bereits abgesagt haben. Gemäss dem «Blick» ist nun Danny Schwarz (47) im Gespräch. Diesen kennt Vogel noch aus seiner Zeit bei der zweiten Mannschaft von Bayern München. Zuletzt war Schwarz erfolglos bei den Würzburger Kickers im Amt.