Super League: FC Basel gewinnt gegen den FC Winterthur

Der FCB hat sich in einem Spiel ohne viele Höhepunkte gegen Winterthur durchgesetzt. Der Aufsteiger war zu ungefährlich.

Die Szene des Spiels

In der 25. Spielminute setzte Jean-Kevin Augustin zum Dribbling an. Gleich gegen drei Winterthurer setzte sich der Stürmer durch und erwischte den Goalie zwischen den Beinen.

Die Schlüsselfigur

In der ersten Halbzeit ging dieser Preis ganz klar an Torschütze Augustin. Er war sehr aktiv und an allen gefährlichen Aktionen beteiligt. Leider tauchte er nach dem Pausentee etwas ab.

Die bessere Mannschaft

Die Basler waren nach den ersten guten Winti-Minuten eigentlich spielbestimmend. Bei Winterthur sah man die vielen verletzungsbedingten Ausfälle sehr gut. Einzig Ardaiz tauchte ein oder zwei Mal gefährlich auf. Dabei war er aber meistens im Abseits.

Das Tribünen-Gezwitscher

15 Spiele in Folge erzielte Winterthur immer ein Tor – eine absurde Serie. Diese riss am Samstagabend. In der Offensive war das Team von Bruno Berner einfach zu ungefährlich.

Die Tore

21.’ | 0:1 | Der frühere Leipzig-Star Augustin bekam an der Strafraumgrenze von Kade den Ball und netzte ein.

85.’ | 2:0 | Mit Köpfchen machte es der junge Mittelstürmer Fink. Die Flanke kam von Liam Millar.

So gehts weiter

Der FC Basel trifft am Dienstag auf YB im Cup-Halbfinal. Winti hat Pause und kommt erst am Ostermontag wieder zum Einsatz. Es geht gegen St. Gallen.