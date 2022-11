Super League: Der FC Basel ist historisch schlecht

Beim FC Basel läuft es zurzeit überhaupt nicht. Die Basler schiessen einfach keine Tore. Coach Alex Frei steht in der Kritik. In der Pause will er nun reagieren.

Basel verliert am Samstagabend gegen GC mit 0:1. blue

Darum gehts

«Was soll ich meinen Jungs vorwerfen?», meint FCB-Coach Alex Frei nach der 0:1-Pleite gegen die Grasshoppers gegenüber der «Basler Zeitung». Und weiter: «Was soll ich ihnen vorwerfen, ausser, dass wir zum richtigen Zeitpunkt die Hütte nicht treffen?»

Nun – auch wenn Frei keine wirkliche Kritik äussern will: Wenn man die Tatsachen anschaut, gibt es schon einige Dinge, die man der Mannschaft vorwerfen kann. So brachte der FC Basel das Kunststück fertig, aus 21 Ecken und 47 Flanken gerade einmal zwei gefährliche Chancen zu kreieren. Basel präsentierte sich erschreckend schwach, der letzte Pass in den gefährlichen Raum kam praktisch nie an.

«Kein Mentalitätsproblem»

Dieser Umstand machte viele FCB-Fans stinksauer. «Man muss ehrlich sagen: Das ist der schlechteste FCB der letzten 20 Jahren», schrieb ein User beispielsweise. Mehrere Anhänger und Anhängerinnen fingen zudem an, vorsichtig die Trainerfrage zu stellen. Zu Recht? Tatsache ist: Aus den ersten 16 Spielen hat der FCB 21 Punkte geholt. Für die Basler ist dies die schwächste Zwischenbilanz in der Geschichte der Super League. Bisher holte Rotblau immer mindestens 24 Punkte. In der Liga ist Spitzenreiter YB 14 Punkte entfernt, der FCB steht auf dem fünften Platz.

Ein Grund für die enttäuschende Hinrunde ist das Fehlen von Toren. In 16 Partien gelangen gerade einmal 21 Treffer. In sieben Spielen schoss der FCB sogar gar kein Tor! Gegen GC lautete das Schussverhältnis 22:6. Von den vielen Schüssen kamen aber nur fünf (!) auf den gegnerischen Kasten.

Das alles weiss auch Frei. Er sagt gegenüber blue nach der Pleite im Letzigrund: «Es war sicherlich kein Mentalitätsproblem und auch kein Leidenschaftsproblem. Es war ein Problem, dass wir einmal mehr den Ball nicht reinkriegen.» Für ihn sei es unerklärlich.

Alex Frei brüllt – doch es nützt nichts. Martin Meienberger/freshfocus

Frei zählt zu den schlechtesten FCB-Trainern

Club-Boss David Degen meinte zuletzt gegenüber der «Basler Zeitung»: «Wir werden in der Rückrunde einen anderen FCB sehen.» Er glaube an die Mannschaft. «Ich lasse mir das nicht schlecht reden. Ich finde, wir haben ein Team mit guter individueller Klasse.» Degen meinte weiter, dass man eine Analyse machen müsse, die würde aber nach den letzten Partien in diesem Jahr stattfinden.

Nun – die sind vorbei. Und Frei gerät – vor allem wegen seines Leistungsausweises – immer mehr in die Bredouille. So kassierte der FCB unter dem 43-Jährigen so viele Auswärts-Niederlagen wie in 23 Partien unter Guillermo Abascal und Patrick Rahmen zusammen (4). Oder noch anders gesagt: In der letzten Saison verlor Rotblau in 36 Spielen fünfmal, nun steht Basel bereits zur Hälfte bei vier Pleiten. In der Super League hat Alex Frei einen Punkteschnitt von 1,31 Punkten. Damit zählt er zu den schlechtesten FCB-Trainern überhaupt.

So geht es weiter

Erstmals kann Basel seine Wunden lecken und alles daran setzen, dass man sich in der Rückrunde besser präsentiert. Auf die Rückrunde bereiten sich die Basler bereits ab Mittwoch vor – ohne die Nationalspieler natürlich. Frei sprach zuletzt davon, dass er neue Spielsysteme einstudieren wolle. Vielleicht nützt das ja was – sodass der FCB-Coach seinen Spielern wirklich nichts vorwerfen kann.