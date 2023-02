Super League: Der FC Basel wird für sein Catering kritisiert

«Essen hat Qualität des Kaders»

Alex Frei bleibt gelassen

Noch heftiger als das kulinarische Angebot schlagen dem rotblauen Anhang die sportlichen Leistungen des Teams auf den Magen. Nur fünf Siege in 18 Spielen, Tabellenplatz sechs und schon 19 Punkte hinter YB. In Basel glaubt man aber weiterhin an die Qualität des Kaders. «Qualität ist unbestritten vorhanden», sagt Alex Frei vor dem Cup-Achtelfinal am Mittwoch gegen GC (20.15 Uhr). «Dies aber auch abzurufen, ist zurzeit unser Problem.» Ähnlich lässt sich das neue Gastro-Konzept zusammenfassen.