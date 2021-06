Symbol gegen Homophobie bei der EM - Welle der Solidarität – Clubs und Unternehmen setzen Regenbogen-Statement

Angesichts des Uefa-Verbots für eine Beleuchtung der Münchner EM-Arena in Regenbogenfarben will Amnesty International vor dem Stadion Fahnen in diesen Farben verteilen. Als Zeichen der Solidarität werde man am Rande des Fussball-Europameisterschaftsspiels zwischen Deutschland und Ungarn am Mittwoch (21.00 Uhr) die Fahnen verteilen, hiess es am Dienstag in einer Mitteilung der Menschenrechtsorganisation. Die Aktion werde in Zusammenarbeit mit Christopher Street Day Deutschland gestartet und solle als Zeichen der Solidarität mit der ungarischen LGBTI-Community dienen. Die Abkürzung LGBTQI steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans-, inter- und queere Menschen.