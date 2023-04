Conference League: FC Basel – OGC Nizza 2:2

Der FC Basel steht im Viertelfinal der Conference League. In diesem wartet OGC Nizza. Dank eines 2:2 ist für das Rückspiel in der kommenden Woche noch alles möglich.

Die Szene des Spiels

Nach ganz einer ganz starken ersten halben Stunde schien beim FCB etwas die Luft draussen zu sein. In der zweiten Hälfte konnten sich die Basler kaum mehr gute Gelegenheiten erspielen. Also versuchte es Lang in der 71. Minute mit einer Flanke von rechts. Amdouni ging zwischen den beiden Nizza-Abwehrkanten Dante und Todibo vergessen und nickte zum 2:2 ein.

Die Schlüsselfigur

Zeki Amdouni. Mister Conference League schlug auch gegen Nizza wieder zu, dieses Mal sogar doppelt. In den letzten vier Europa-Auftritten hat Amdouni nun fünf mal getroffen. Für Club und Nati steht der 22-Jährige bei 14 Treffern im laufenden Kalenderjahr – und es ist erst Mitte April. Beeindruckend.

Die bessere Mannschaft

Die Basler starteten richtig frech in die Partie: Ndyoe, Amdouni und Diouf spielten ihr Tempo gekonnt aus und hinten glänzte Innenverteidiger Adams mit tollen langen Bällen in die Spitze. In der zweiten Halbzeit war davon lange nichts mehr zu sehen. Die Gäste verwalteten ihren Vorsprung mehr oder weniger problemlos. Erst nach dem Ausgleich erwachte der FCB noch einmal, Ndoye vergab den Lucky Punch in der Nachspielzeit.

Das Tribünen-Gezwitscher

Was für eine Kiste! Unmittelbar vor der Pause flankte Nizza-Stürmer Laborde gefühlvoll in den Basler Strafraum, wo Moffi zum spektakulären Seitfallzieher ansetzte – Hitz war ohne Abwehrchance. 2:1 für Gäste aus Südfrankreich, die das Spiel innerhalb von acht Minuten gedreht hatten.

Die Tore

26.’ | 1:0 |.Nati-Stürmer Amdouni verwandelt eiskalt vom Punkt.

38.’ | 1:1 | Ndyoe und Diouf liessen Ramsey im Luftduell gewähren. Der anschliessende Prellball landete vor dem einschussbereiten Moffi.

45.’+1 | 1:2 | Moffi legte mit einem Traumtor gleich nach.

71.’ | 2:2 | Auch Amdouni schnürte nach Lang-Flanke den Doppelpack.

Der Ausblick

Kommenden Donnerstag steigt das Rückspiel in Südfrankreich. Zunächst steht für die Basler am Sonntag in der Super League das Duell gegen gegen Bald-Meister YB an. Noch den brutalen Ausschreitungen im Anschluss an den Cup-Halbfinal vor zehn Tagen bleibt die Muttenzerkurve sowie der Gästesektor im St. Jakob-Park geschlossen.