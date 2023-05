Super League: FC Basel – FC Zürich 0:2

Die Szenen des Spiels

Kurz vor Schluss kochten die Emotionen hoch – und wie! Boranijasevic foulte Augustin. Danach gab es Action. Adams streckte Aliti mit dem Ellbogen nieder, der Schiedsrichter gab Rot! Einige Basler flehten den Unparteiischen an, er solle sich die Szene mit Adams auf Video anschauen. Das tat er nicht.

Kurz darauf brachte Lang Krasniqi im eigenen Strafraum zu Fall. Alessandro Dudic zögerte keine Sekunde und zeigte auf den Punkt: Penalty für Zürich! Ein umstrittener Entscheid, den die Basler nicht fassen konnten. Simic war all das egal. Er traf kompromisslos zum 1:0.

Wild ging es weiter. Auch Captain Taulant Xhaka flog noch vom Platz. Er griff Marchesano ins Gesicht und sah zuerst Gelb-Rot. Danach setzte er noch zu einem Kopfstoss an – was für die direkte Rote Karte sorgte. In den folgenden Szenen flogen auch noch Burger (FCB) und Kryeziu (FCZ) vom Feld.

Die Schlüsselfigur

Taulant Xhaka. Der Basler Captain hatte in der Schlussphase seine Nerven überhaupt nicht im Griff und sorgte für ein unschönes Ende aus Sicht der Basler. Bereits während der ganzen Partie fiel er durch Diskussionen auf.

Die bessere Mannschaft

Grundsätzlich hatte der FC Basel mehr vom Spiel. Ein Basler Erfolg wäre nicht unverdient gewesen. Doch in der Schlussphase machte ein eiskalter FCZ den Unterschied.

Das Tribünen-Gezwitscher 1.0

Am Donnerstag steht der Halbfinal in der Conference League gegen die AC Fiorentina für den FC Basel an. Eine Woche später steigt im Joggeli das Rückspiel. Nachdem sich in der letzten Woche die Dauerkarten-Besitzer Tickets sichern konnten, folgte am Sonntagmittag der freie Verkauf. Der Ansturm war jedoch so riesig, dass die Website diesem nicht standhalten konnte. Die Folge: Der FC Basel schloss den offenen Vorverkauf wieder und öffnet ihn erst am Sonntagabend wieder.

Das Tribünen-Gezwitscher 2.0

Es war kurz vor der Pause, als Sergio Lopez nach einem Zweikampf mit dem linkten Fuss abknickte. Mit schmerzverzerrtem Gesicht ging der 24-Jährige zu Boden. Während die beiden Trainer Bo Henriksen (FCZ) und Heiko Vogel (FCB) kurz aneinandergerieten, wurde Lopez unter Tränen ausgewechselt. Völlig aufgelöst nahm er auf der Bank Platz. Der Aussenverteidiger fiel in dieser Saison schon einmal wegen eines Bänderrisses wochenlang aus.

Tore

90+1.’ | 0:1 | Nach einem Foul gab es Elfmeter, Simic zeigte keine Nerven und schoss das 1.0.

90+4.’ | 0:2 | Die Entscheidung! Dieses Mal spielte der FCZ einen Konter souverän zu Ende. Mathew vollendete zum 2:0.

Der Ausblick

Am Donnerstag steht für Rotblau, wie erwähnt, der Halbfinal in der Conference League an. In diesem wartet die AC Fiorentina mit Ex-FCB-Star Arthur Cabral. Kommendes Wochenende spielt dann Basel gegen Lugano, Zürich muss gegen die Grasshoppers ran.

Stimmen zum Spiel

Heiko Vogel: (FC Basel): «Ich bin enttäuscht, dass wir verloren haben. Beide Halbzeiten waren gut, es fehlte allerdings der letzte Punch nach vorne. Den Schluss hat jeder gesehen. Ich war bei der Penalty-Szene weit weg, für mich war es aber eine klare Schwalbe. Ich möchte niemandem eine Schuld zuweisen. Aber: Beim Penalty hatten sie keine Zeit, bei den Roten Karten hatten sie dann aber alle Zeit der Welt für das Videostudium. Das wird der Fussballwelt nicht gerecht. Ich habe um genaueres Videostudium gebeten. Ich hätte gerne an den Schiedsrichter eine Karte verteilt.» (gegenüber blue)

Antonio Marchesano (FC Zürich): «Das ist ein Derby. Es war klar, es würde viele Emotionen geben. Es zählen nur die drei Punkte, alles andere interessiert mich nicht. Es war eine sehr solide Leistung unserer Mannschaft. Ich glaube, am Ende war es zu viel. Ich kann es verstehen, Xhaka ist Basler. Es waren viele Emotionen im Spiel. Ich weiss nicht, was ich sagen soll. Ich möchte diese Szenen nicht weiter kommentieren.» (gegenüber blue)

Noch mehr Stimmen findest du hier.

Das andere Spiel

Apropos Grasshoppers: Auch diese spielten an diesem Sonntagnachmittag. Daheim im Letzigrund trafen sie auf Servette (2:3). Zunächst traf für GC Meritan Shabani. Kurz vor der Pause glich Yoan Severin für Genf aus. In der 51. Minute war es dann Stevanovic, der das Spiel für die Grenats drehte. GC kam aber wieder zurück, doch in der 82. Minute war es wieder Stevanovic, der die endgültige Entscheidung besorgte.