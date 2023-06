FC Bayern München beendet Katar-Deal

Die umstrittene Sponsorenbeziehung zwischen dem FC Bayern München und Qatar Airways ist zu Ende. Fünf Jahre lang machte der deutsche Fussball-Rekordmeister für die Fluglinie aus Katar Werbung und kassierte im Rahmen dieser Partnerschaft viele Millionen – aber auch reichlich Kritik. Grund für wiederholte Kritik war die umstrittene Menschenrechtssituation in Katar. Die Regierung des Emirats weist die Vorwürfe zu grossen Teilen zurück.

Das sagt der Verein

«Der FC Bayern München und Qatar Airways haben erfolgreich zusammengearbeitet und voneinander gelernt», sagte der neue Münchner Vorstandschef Jan-Christian Dreesen in der Mitteilung vom Mittwoch. Dort wurde darauf hingewiesen, dass die Zusammenarbeit einvernehmlich ende.

«Die Verbindungen, die der FC Bayern durch Qatar Airways mit seinen Fans in der arabischen Welt knüpfen konnte, werden bleiben. Beide Partner haben aktiv einen Austausch zwischen den Kulturen gefördert», hiess es in der Mitteilung. «Es war immer das Ziel des FC Bayern und von Qatar Airways, Menschen durch Fussball zu verbinden, auch durch Frauenfussball. Durch vertrauensvollen, offenen Austausch sind Freundschaften entstanden, die weiter bestehen werden.»

Das sagen die Fans

Immer wieder äusserten Fans während der Spiele in der Allianz Arena mit Plakaten ihren Unmut über die Partnerschaft zwischen ihrem Verein und dem Unternehmen aus dem Emirat, bei den Jahreshauptversammlungen ging es deswegen hoch her.

Ein grosser und durch seine Auftritte bei Jahreshauptversammlungen öffentlich wahrgenommener Kritiker ist Michael Ott. Der 30 Jahre alte Anwalt begrüsste das Ende der Zusammenarbeit. Auf Twitter schreibt er: «Unglaubliche Neuigkeiten heute Morgen! Das kam völlig unerwartet, ist aber umso schöner! Vielen Dank an alle Unterstützer, die sich gegen das Sponsoring engagiert haben. Gemeinsam sind wir stark!»

Es gibt aber auch kritische Stimmen, die der ganzen Sache noch nicht ganz trauen. So schreibt ein User auf Twitter: «Okay, der FC Bayern setzt den Vertrag mit Qatar Airways also nicht fort. Nur warum so begeistert, liebe Leute; wartet mal den neuen Vertrag ab.»