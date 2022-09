«Anderi Liga» : «Der FC Bayern ist für mich ein Favorit auf die Europa League»

In der neuen Episode des Fussballpodcasts «Anderi Liga» diskutieren Fabian Ruch und Tobias Wedermann über den Champions-League-Start.

1 / 2 Im Fussballpodcast «Anderi Liga» sprechen Fabian Ruch (l.) und Tobias Wedermann (r.) über das aktuelle Geschehen im Fussball. In der aktuellsten Episode tippen die beiden Fussballjournalisten die kompletten Champions-League-Gruppen durch. 20 Minuten

«Ich mache mich heute unbeliebt», kündigt NZZ-Fussballjournalist Fabian Ruch in der 20. Episode von «Anderi Liga» an. Im Fussballpodcast von 20 Minuten tippen Ruch und 20-Min-Sportchef Tobias Wedermann die Gruppen der Champions League durch. Ruch outet sich nicht nur als grosser Red-Bull-Symphatisant, er glaubt auch, dass Bayern in der Hammergruppe C nur Dritter wird hinter Inter und Barcelona. «Bayern ist zusammen mit Sevilla der Favorit auf den Europa-League-Sieg», so Ruch schmunzelnd.

Wedermann ist derweil fassungslos über die nicht neutrale Sicht von Inter-Fan Ruch: «Inter – besonders mit dem verletzten Lukaku – spielt nicht in der gleichen Liga wie Barcelona und Bayern.» Doch auch er gibt einen Tipp ab, der für Diskussionen sorgt. «In der Gruppe H glaube ich, dass Benfica hinter PSG in die K.O.-Phase kommt und Juventus nur Dritter wird», so Wedermann. Benfica sei total im Flow mit fünf Siegen in fünf Spielen, habe einen sehr guten Trainer mit Roger Schmidt.

Holen die Scheichs den Henkelpott?

Bei der Prognose auf einen Champions-League-Sieg tippen Ruch und Wedermann jeweils auf einen Scheich-Club. «Für mich ist PSG der grosse Favorit auf den Titel – Messi ist stärker, Mbappé stark, Neymar ist bereits in einer überragenden Verfassung», so Ruch. Für den 20-Minuten-Sportchef ist dagegen eher Manchester City in der Favoritenrolle auf den Gewinn des Henkelpotts. «City ist nochmals stärker geworden mit einem unfassbar guten Erling Haaland im Sturm. Ich glaube, dass es in dieser Saison endlich klappen könnte für die Abu-Dhabi-Scheichs und Pep Guardiola», sagt Wedermann.

Was Fabian Ruch und Tobias Wedermann über den hitzigen Spitzenkampf in St. Gallen sagen, wie sie die angespannte Lage in Basel sehen und warum beide nur noch Mitleid für den FCZ sowie Franco Foda haben, kannst du dir ab sofort auf allen gängigen Podcast-Plattformen anhören.

