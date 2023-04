Yann Sommer: Der FC Bayern patzt gegen die TSG Hoffenheim

Unglücklicher Sommer-Auftritt

55 Minuten lang deutete wenig auf einen Bayern-Ausrutscher hin. Der Bundesliga-Leader führte dank eines Treffers von Pavard (17. Minute) zu Hause mit 1:0 gegen Hoffenheim, Nati-Goalie Yann Sommer war komplett beschäftigungslos. Doch dann ging bei den Münchner plötzlich gar nichts mehr.

Zunächst musste sich Sommer nach einem Zusammenprall behandeln lassen, dann sah er bei einem Ausgleichstreffer gar nicht gut aus. Der 34-Jährige war am Freistoss-Versuch von Kramaric zwar noch dran, konnte das 1:1 aber nicht verhindern. In Deutschland dürften die bislang doch eher unbegründeten Diskussionen um Sommer nun noch mehr Fahrt aufnehmen.

Dortmund verspielt 2:0 in Überzahl

Es ist der komplette Wahnsinn, was sich am Samstagnachmittag in Stuttgart abspielte! Zur Pause führte der BVB dank eines Doppelschlags durch Haller und Malen (26./33. Minute) mit 2:0, agierte nach einem Platzverweis gegen VfB-Verteidiger Mavropanos sogar in Überzahl. Doch die Gastgeber schlugen durch Coulibaly (78.) und Vagnoman (84.) tatsächlich nochmals zurück.

In der Nachspielzeit wurde es dann richtig dramatisch: BVB-Joker Reyna sorgte in der 92. Minute für den vermeintliches Siegtreffer, doch Silas erzielte in der 97. Minute mit dem allerletzten Angriff tatsächlich noch das 3:3. Gregor Kobel war bei allen drei Toren ohne Abwehrchance. Dortmund bleibt damit weiter zwei Punkte hinter den Bayern.

Mainz seit 9 Spielen ungeschlagen

Nach acht Spielen ohne Pleite hatte sich Mainz langsam in Richtung der europäischen Plätze vorgearbeitet. Im Karnevals-Duell gegen Köln konnten die Mainzer ihre Serie zwar verlängern, kamen aber nicht über ein 1:1 hinaus. Nati-Verteidiger Silvan Widmer bereitete den Führungstreffer durch Ajorque mit einer schönen Flanke vor.

Vargas trifft gegen Leipzig

Leipzig zeigte sich zu Hause gegen Augsburg von einem frühen Rückstand (5.) unbeeindruckt. Nach 35 Minuten führte RB schliesslich auch dank zwei Werner-Toren mit 3:1. Der eingewechselte Nati-Flügel Ruben Vargas konnte nur noch verkürzen.