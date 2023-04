ManCity – FC Bayern München 3:0: Champions League Viertelfinal

Am Dienstagabend kam es in Manchester zum grossen Kracher zwischen ManCity und Bayern München. Am Ende wurde es ein bitterer Abend für die Münchner und Yann Sommer.

Die Szene des Spiels

Nach einem leichtsinnigen Ballverlust von Upamecano tauchte in der 70. Minute plötzlich Erling Haaland alleine vor Bayern-Goalie Yann Sommer auf. Doch statt abzuziehen, schüttelte der ManCity-Stürmer eine gefühlvolle Flanke aus seinem Fussgelenk – Silva nickte zum 2:0 ein.

Die Schlüsselfigur

Yann Sommer. Der Nati-Goalie erlebte einen Abend, der einer Achterbahnfahrt gleichkam. Sommer zeigte zahlreiche ganz starke Paraden – so wie sein Weltklasse-Reflex in der 35. Minute gegen Gündogan oder in der Schlussphase beim Kopfball von Rodri.

Gleichzeitig erlaubte sich der Bayern-Schlussmann aber auch mehrere Unsicherheiten: In der Startphase vertändelte der beinahe den Ball gegen Haaland, beim zweiten Gegentor durch Silva wirkte er nicht ganz chancenlos.

Die bessere Mannschaft

Manchester City war im Etihad die klar tonangebende Mannschaft. Die Bayern-Abwehr hinterliess mehrfach einen alles andere als sattelfesten Eindruck. Nur unmittelbar nach der Pause vermochten die Gäste auch Offensiv Akzente zu setzen. Der Sieg hätte am Ende gar noch höher ausfallen können.

Das Tribünen-Gezwitscher

Bei den zahlreichen Offensivaktionen seiner Teamkollegen ging der starke Auftritt von Manuel Akanji beinahe etwas unter. Der Nati-Verteidiger machte seine rechte Seite komplett dicht und glänzte am Ende mit den zweitmeisten gewonnen Zweikämpfen seines Teams.

Die Tore

27. | 1:0 | Rodri liess mit einem einfachen Haken Musiala aussteigen und schlenzte den Ball aus 20 Metern in den Winkel.

70. | 2:0 | Haaland mit einer herrlichen Flanke auf Silva, dessen Kopfball Sommer passieren liess.

76. | 3:0 | Dieses Mal eine Flanke auf Stones, der nochmal zur Mitte köpfte. Haaland vollendete eiskalt.

Der Ausblick

Manchester City reist am kommenden Mittwoch mit einem dicken Polster zum Rückspiel nach München.

Das andere Spiel

In der anderen Viertelfinal-Partie zwischen Benfica Lissabon und Inter Mailand passierte lange Zeit nicht viel. Bis zur 51. Minute. In dieser traf Nicolò Barella per Kopf zur Mailänder Führung. In der Schlussphase schoss Romelu Lukaku noch per Penalty das 2:0. Dabei blieb es. Dan dieses Erfolgs hat Inter bereits vor dem Rückspiel gute Chancen auf den Halbfinal. Für Benfica war es die erste Pleite in dieser CHampions-League-Saison.