YB hilft «kleinem Bruder» : Der FC Breitenrain darf nun doch ins Wankdorf einziehen

YB bietet dem Spitzenreiter der Promotion League nun doch an, seine Heimspiele bei einem Aufstieg im Wankdorf auszutragen. Die Challenge-League-Lizenz scheint damit in Griffweite.

Der FC Breitenrain startet am Samstag mit vier Punkten Vorsprung in die Aufstiegsrunde.

Mit einem abgeklärten 3:1-Heimsieg gegen den Nachwuchs des FC Zürich sicherte sich der FC Breitenrain am vergangenen Wochenende den ersten Platz in der regulären Meisterschaft und startet nun mit vier Punkten Vorsprung in die Aufstiegsrunde. Neben dem Platz sahen die Aufstiegschancen bis vor kurzem allerdings nicht so rosig aus: Der Antrag des FC Breitenrain auf eine Challenge-League-Lizenz wurde wegen ungenügender Infrastruktur in erster Instanz abgelehnt. Die Clubverantwortlichen legten in der Folge Rekurs ein und prüften alternative Austragungsorte für ihre Heimspiele.