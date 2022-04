Promotion-League-Spitzenreiter : Der FC Breitenrain erhält vorerst keine Challenge-League-Lizenz

Der Antrag des Promotion-League-Leaders wurde abgelehnt. Doch der «FC Breitsch» gibt noch nicht auf und prüft nun alternative Austragungsorte.

Noch immer führt der «FC Breitsch» die Tabelle in der Promotion League an.

Auch sechs Runden vor Schluss steht der FC Breitenrain an der Tabellenspitze der Promotion League. Mit einem Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse dürfte es dennoch schwierig werden: Die Swiss Football League (SFL) hat den Antrag des Stadtberner Quartiervereins auf eine Challenge-League-Lizenz in erster Instanz abgelehnt, wie die «Berner Zeitung» berichtet. Dies, weil der «Spitz», die Heimstätte des Clubs, die Auflagen nicht erfülle. So könnten Partien etwa wegen der ungenügenden Lichtstärke auf dem Platz nicht im TV übertragen werden.

Allerdings ziehen die Clubverantwortlichen einen Rekurs in Betracht und prüfen in den nächsten Tagen alternative Austragungsorte, wie es im Bericht weiter heisst. Mögliche Optionen wären etwa der Sportpark Wyler, das Stadion Neufeld oder die Stockhorn-Arena in Thun. Viel Zeit für die Abklärungen bleibt dem «FC Breitsch» nicht mehr. Am 20. Mai will die Liga kommunizieren, ob einem allfälligen Rekurs stattgegeben wird.