1. Runde im Schweizer Cup - Der FC Lugano lässt sich nicht lumpen und siegt hoch

Der FC Bubendorf trifft am Samstag in der ersten Cuprunde auf den FC Sion. Das Team aus Basel bereitet sich seit Wochen auf das «Jahrhundertspiel» vor. Sandro Mundschin meint: «Ich hoffe, Hoarau kriegt seine Minuten. So ein Kräftemessen mit einem Topstürmer wäre schon mal ein Erlebnis.» Und: «Wenn es jemandem zuzutrauen ist, den Grossen ein Bein zu stellen, dann uns. Träumen darf man ja.»