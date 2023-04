Super League: FC Lugano – FC St. Gallen 1:1

Am Ostermontag empfing der FC Lugano den FC St. Gallen. Das Spiel war umkämpft, am Ende trennten sich die beiden Mannschaften unentschieden.

Chadrac Akolo trifft in der allerletzten Minute zum Ausgleich.

(Claudio Thoma/freshfocus) freshfocus

Die Szene des Spiels

Es lief bereits das Ende der Nachspielzeit, als es zum Aufreger im Lugano-Strafraum kam. Facchinetti kriegt den Ball an den Arm. Kein Pfiff – dafür Jubel auf der anderen Seite, weil Amoura mit einem Lupfer nach Konter zum 2:0 traf. Doch das Tor zählte nicht, der Videoschiedsrichter schaltete sich ein, schickte den Schiedsrichter Horisberger raus zum Bildschirm. Und dieser entschied schnell auf Penalty für St. Gallen. Chadrac Akolo verwandelt zum Last-Minute-Ausgleich.

Die Schlüsselfigur

Es läuft die 22. Spielminute, als der Argentinier Ignacio Aliseda in der Hälfte der St. Galler zum grossen Dribbling antritt. Mit seinem Dribbling liess er insgesamt vier St. Galler im gegnerischen Strafraum richtig alt aussehen und fand Nati-Flügel Renato Steffen in der Mitte, der eiskalt zum 1:0 traf.

Die bessere Mannschaft

Über weite Teile des Spiels war St. Gallen die spielbestimmende Mannschaft. Besonders in der zweiten Halbzeit spielten eigentlich nur noch die Ostschweizer und drückten die Luganesi komplett in die eigene Hälfte. Doch es fehlten grösstenteils die Torchancen.

Das Tribünengezwitscher

FCSG-Trainer Peter Zeidler kriegte sich in der 35. Spielminute kaum mehr ein am Seitenrand, schimpfte und tobte. Dafür kassierte er die Gelbe Karte – eine mit Folgen. Er ist somit am kommenden Wochenende gesperrt.

Die Tore

22.’ | 1:0 | Aliseda fand Steffen nach einem Dribbling in der Strafraummitte. Dieser verwandelte zum Führungstreffer.

90. +3’ | 1:1 | Chadrac Akolo trifft vom Elfmeterpunkt zum Ausgleich.

Stimmen zum Spiel

Renato Steffen gegenüber blue Sport: «Man kann über den Elfmeter streiten. Wo soll er denn mit den Händen hin? Man muss aber auch sagen, man kann nicht nur hinten verteidigen nach der Führung. Da müssen wir uns an der eigenen Nase nehmen. Wir haben den Sack nicht zugemacht.»

Lukas Görtler: «Für mich war es ein Penalty. Dennoch finde ich es blöd, dass es immer wieder einen VAR braucht. In dieser Szene hatten wir Glück. Der Punkt ist aber verdient.»

Der Ausblick

St. Gallen empfängt nun am kommenden Sonntag den FC Winterthur. Lugano trifft derweil in Genf auf Servette am Samstagabend.