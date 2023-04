Super League: FC Luzern – FC Zürich 4:1

«Ich bin stolz auf mein Team. Wir haben früh Jaquez verloren. Wir müssten zur Halbzeit 3:0 führen – das ist der einzige Vorwurf, den ich meiner Mannschaft heute machen kann. Wir sind in Führung gegangen und haben uns in der zweiten Halbzeit in einen Rausch gespielt. Wir hätten durchaus auch höher gewinnen können. Wenn Zürich gefährlich geworden ist, war Mülli zur Stelle.

Es war eine Frage der Zeit, bis uns so ein Auftritt gelingen würde. Wir habn schon in den letzten Spielen starke Leistugen gezeigt. Heute haben wir uns belohnt. Zürich hat uns auch in die Karten gespielt. Wir bleiben jetzt aber mit beiden Füssen auf dem Boden. Wir haben noch nichts erreicht. Diese Leistung gilt es jetzt in Basel zu bestätigen.» (gegenüber blue)