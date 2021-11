«League of Legends» – Der FC Schalke 04 trauert um verstorbenen Profispieler

Sein Verein Schalke 04 geriet in diesem Jahr in die Schlagzeile, weil er seinen LEC-Slot für 26.5 Millionen Euro an das Schweizer Team BDS verkaufte. Die LEC ist die höchste «League of Legends»-Liga in Europa. Sie ist eine Franchising-Liga, sprich Teams müssen sich in die Liga einkaufen. Wegen finanzieller Probleme und Abstieg in die zweite Bundesliga war Schalke 04 gezwungen, den Slot zu verkaufen.



Die Anteilnahme am Tod des serbischen E-Sportlers ist gross. So war er ein fester Bestandteil der europäischen Profi-Szene. Er war von Dezember bis Mitte diesen Monat unter Vertrag im Academy Team FC Schalke 04 Evolution. Die Todesursache ist offizielle unbekannt, serbische Medien berichten von einer Covid-Erkrankung, dies wurde von Vereinsseite nicht bestätigt.