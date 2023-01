Murat Yakin: Der FC Sion muss 1 Mio. Franken an Ex-Trainer zahlen

Im Mai 2019 schickte der FC Sion Yakin in die Ferien, warf ihm in einem Communiqué «unprofessionelles Verhalten» vor. Der Streit zwischen Constantin und Yakin wog hin und her. Am Ende kündete Yakin, so der «Blick», den Kontrakt gar fristlos. Sein Vertrag wäre noch bis Sommer 2021 gelaufen.