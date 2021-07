Einheimische Fans nur mit Zertifikat - Der FC Sion lässt keine Gäste-Fans ins Stadion Tourbillon

«Moment mal», scheint Sion-Präsident Christian Constantin hier zu sagen. Sein Verein lässt vorerst in der neuen Super-League-Saison keine Gäste-Fans zu.

Auswärtige Fans dürfen vorerst in Sitten nichts ins Stadion.

Der FC Sion freut sich darauf, in der neuen Super-League-Saison, die am 24. Juli beginnt, wieder Zuschauer im heimische Tourbillon begrüssen zu dürfen. «Diese mit Spannung erwartete und für den Sportsektor lebenswichtige Rückkehr wird jedoch unter bestimmten hygienischen Bedingungen stattfinden, um eine neue Welle des Virus und seiner vielfältigen Varianten zu vermeiden», schreiben die Walliser auf ihrer Website. Jede Zuschauerin und jeder Zuschauer braucht ein Covid-Zertifikat und eine ID, um ins Tourbillon zu kommen. Dort darf dafür auf die Maske verzichtet werden.

Für die Sion-Fans besteht in den Walliser Spitälern an Spieltagen sowie in Walliser Apotheken die Möglichkeit, sich nach Terminvereinbarung kostenlos testen zu lassen. Das Spital von Sion befindet sich gerade mal sechs Gehminuten vom Tourbillon entfernt.