FC St. Gallen und der FC Luzern dürfen ihre Fansektoren öffnen

Darum gehts Die Fans beider Mannschaften durften am Donnerstag nicht ins Stadion.

Weil aber alles ruhig blieb, dürfen sie ihre Fansektoren am Pfingstmontag öffnen.

St. Gallen spielt dann zuhause gegen Sion, der FC Luzern ebenfalls zuhause gegen Servette.

Der FC St. Gallen und der FC Luzern dürfen bei ihren letzten Spielen der Saison gegen Sion und Servette die Fankurve öffnen. Dies hat die Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) am Freitag in einer Medienmitteilung erklärt.

«Die Bewilligungsbehörden hatten für den Fall weiterer Zwischenfälle bei den gestrigen Spielen zwischen Luzern und Sion in Sion sowie zwischen St. Gallen und den Grasshoppers in Zürich die Sperrung der Heimkurven in St. Gallen und Luzern bei den nächsten Spielen am Pfingstmontag in Aussicht gestellt. Diese Massnahme erweist sich nun als nicht notwendig», so das KKJPD.

Weiter schreibt das KKJPD: «Die Bewilligungsbehörden stellen fest, dass es bei den beiden besagten Spielen in Sion wie auch in Zürich ruhig geblieben ist und die Begegnungen in sportlicher und fairer Atmosphäre durchgeführt werden konnten.» Das Konzept der Bewilligungsbehörden für die Ergreifung von kurzfristigen Massnahmen für den Fall gravierender Vorfälle im Umfeld von Spielen der Super League bleibt weiterhin in Kraft.

1 / 1 Nach dem Spiel Luzern gegen St. Gallen kam es in der Stadt Luzern zu Ausschreitungen. Freshfocus

Sieben Verletzte

Die Sperre für die Spiele am Donnerstagabend folgte wegen Ausschreitungen am vergangenen Samstag. Dort kam es rund um das Spiel des FC St. Gallen gegen den FC Luzern in Luzern zu massiven Ausschreitungen, Auseinandersetzungen unter den Fans und Angriffen auf die Luzerner Polizei. Es gab sieben verletzte Personen und massive Sachschäden. Die fehlbaren Fans kamen aus beiden Lagern.