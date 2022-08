Super League: Grgic fährt den Ellbogen aus – Krasniqi im Gesicht getroffen

Der amtierende Meister legte in der neuen Saison einen veritablen Fehlstart hin. Zum Auftakt gab es eine herbe 0:4-Niederlage bei YB, ein torloses Remis gegen Luzern und eine weitere Niederlage gegen St. Gallen. Zudem gelang dem FCZ in bisher 270 Minuten kein Treffer. So liegt man nach drei Runden mit nur einem Punkt und 0:6 Toren am Ende der Tabelle. Dazu kommt das Aus in der Champions-League-Quali gegen Karabach. Doch zuletzt konnte man in der Quali zur Europa League das Hinspiel bei Linfield gewinnen und die ersten zwei Saisontore erzielen.