Konferenz: FCB-Abwehr schläft zum Start – Rieder schiesst die Young Boys in Führung

Der FC Winterthur hat nach anfänglichen Startschwierigkeiten in der höchsten Spielklasse ordentlich Fahrt aufnehmen können. Nach der Niederlage in Basel bleibt abzuwarten, ob dies nur ein kleiner Absacker war oder ob ihnen bereits wieder der ganze Wind aus den Segeln genommen wurde. St. Gallen befindet sich aktuell in einem Formtief, die Espen konnten keines der letzten fünf Spiele für sich entscheiden. Beide Mannschaften müssen heute also eine Reaktion zeigen – wer entscheidet das Ostschweizer Derby für sich?