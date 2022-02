Basel – Lausanne - Rahmen bringt Pavlovic in der Startelf – holt Basel den ersehnten Heimsieg?

Beim FC Basel der Wurm drin. Der Traum vom Meistertitel rückt immer weiter in die Ferne. Aus den letzten sieben Spielen konnten die Basler nur ein einziges gewinnen – vor zwei Wochen beim Auftakt in die Rückrunde gegen Luzern. Letzte Woche gingen die Basler zuhause gegen YB 1:3 unter. Damit ist YB in der Tabelle an den Baslern vorbeigezogen. Ansonsten reihten die Basler bislang zu viele Unentschieden aneinander. Der FCB steht derzeit mit 37 Punkten aus 21 Partien zwar noch auf Rang 3, doch der Rückstand auf den Leader FC Zürich beträgt mittlerweile 12 Punkte. Der Rückstand auf YB beträgt zwei Punkte.

Grösstes Sorgenkind ist seit einigen Wochen die Defensive. Der FCB kassierte in den letzten zwei Spielen insgesamt sechs Gegentreffer. Auch in der Offensive taten sich die Basler in den letzten Wochen äusserst schwer. Selbst zuhause im «Joggeli» will den Baslern in letzter Zeit das Toreschiessen nicht mehr so richtig gelingen. Mit 45 Treffern stehen die Basler zwar noch gut da, doch das ist vor allem dem Beginn der Saison zu verdanken. Nun scheinen die Zeiten vorbei, in denen Basel – wie noch anfangs der Saison – ein Torfestival hinlegen kann.