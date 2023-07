FC Zürich: Der FC Zürich sucht neue Räumlichkeiten für das Museum und den Fanshop

Das Museum und der Fanshop des FC Zürich sind seit September 2014 an der Werdstrasse im Kreis 4. Nun muss sich der Fussballclub nach neuen Räumlichkeiten umsehen.

Die Vermietung will an der Werdstrasse ein neues Immobilienprojekt realisieren.

Der FC Zürich hat an der Werdstrasse im Kreis 4 ein Museum und einen Fanshop.

Fussballfans des Zürcher Stadtclubs haben an der Werdstrasse im Kreis 4 die Möglichkeit, mehr über die Geschichte ihres Vereins zu erfahren. In der Dauerausstellung des Museums können die Fans den Club entdecken, seine Höhen und Tiefen miterleben und den prägendsten Figuren der Vereinsgeschichte begegnen.

Nach dem Rundgang kann, wer will, auch gleich jede oder jeder noch das Trikot ihres oder seines Lieblingsspielers kaufen. Der Fanshop befindet sich in den gleichen Räumlichkeiten wie das Museum.

Seit September 2014 ist die Werdstrasse ein beliebter Treffpunkt für die Fans und Interessierten des FCZ. Die Nachfrage und der Zuspruch für die Werdstrasse seien gross, so der Verein.

Bis Ende Juni ein neuer Standort benötigt

Doch nun muss der FCZ die Räumlichkeiten an der Werdstrasse aufgeben. Auf der Vereinswebseite und via Twitter lässt der Verein verlauten: «FCZ Fanshop und FCZ Museum suchen einen neuen Standort in der Stadt.»