Trotz internen Corona-Fällen

Der FCZ spielt mit dem Nachwuchsteam gegen Basel

Der Super-League-Klassiker FC Basel gegen FC Zürich findet wie geplant am Dienstag statt. Zürich tritt aber mit der U21 an.

Der FC Zürich hat für das Auswärtsspiel gegen den FC Basel am Dienstag eine Lösung gefunden. Er tritt mit der U21 an, teilt der Zürcher Verein auf seiner Homepage mit. An der Seitenlinie steht mit Marinko Jurendic auch der Trainer des Nachwuchsteams. Dass der FCZ mit der U21 antritt hat damit zu tun, dass sich die verfügbaren Kaderspieler der ersten Mannschaft sowie der Trainerstab wegen der am Wochenende bekanntgewordenen internen Coronafälle in Quarantäne oder Isolation befinden.