Super League live: FC Basel – FC Zürich, GC – Servette

FCB – FCZ 49': Die Gastgeber erwischen den besseren Start in die zweite Hälfte. Immer wieder versuchen sie es mit schnellem Spiel durch die Mitte. Doch der entscheidende Pass will noch nicht ankommen. Beim FCZ passt weiter noch wenig zusammen. Die Pässe nach vorne finden noch nicht den gewünschten Abnehmer. Hinten geraten sie aber noch kaum in Bedrängnis.