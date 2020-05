Spekulationen um Kims Gesundheit

«Der feige Diktator versteckt sich aus Angst vor Corona»

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist nach Einschätzung von Südkorea womöglich aus Sorge vor einer

Ansteckung mit dem Coronavirus von der Bildfläche verschwunden.

Kim Jong-uns mehr als zweiwöchige Abwesenheit in der Öffentlichkeit könnte auf gesundheitliche Probleme hinweisen. Über eine missglückte Herzoperation, sogar über seinen Tod wurde in den Medien spekuliert.

Nordkoreas Machthaber meidet wohl aus Agnst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus die Öffentlichkeit, nimmt man in Südkorea an. Weit hergeholt ist das nicht. Nordkorea grenzt an China an, wo der Virus als erstes ausgebrochen sein soll. Zudem dürfte es um Kims Gesundheit nicht zum Besten stehen: Der auf 36 Jahre geschätzte Diktator zählt mit seinem Body-Mass-Index von 45, seiner Kettenraucherei und seiner Kurzatmigkeit wohl zu den Risikopatienten.