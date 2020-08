Vorwürfe zurückgewiesen

«Der Fifa-Präsident begab sich in gutem Glauben zu diesen Treffen»

Der Weltfussballverband nimmt seinen Präsidenten in Schutz und greift den ermittelnden Staatsanwalt an. Die Ethikkommission hält sich aus der Sache raus.

Die Fifa hat die Vorwürfe gegen Gianni Infantino zurückgewiesen. Es sei von Anfang an das Ziel der Fifa und ihres Präsidenten gewesen, die Behörden bei der Aufklärung der früheren Missstände in der Fifa zu unterstützen.

Der Weltfussballverband Fifa hat auf das Strafverfahren gegen seinen Vorsitzenden Gianni Infantino wegen möglicher Anstiftung zum Amtsmissbrauch reagiert. Der Verband wies am Sonntag erstmals in einer ausführlichen Stellungnahme sämtliche Vorwürfe zurück.

Die umstrittenen Treffen mit Bundesanwalt Michael Lauber seien weder geheim gewesen, noch habe Infantino gegen Schweizer Recht oder Fifa-Regularien verstossen, hiess es in der Mitteilung. Dass man sich zu den Meetings in Hotels und Restaurants getroffen habe, sei ein Wunsch der Bundesanwaltschaft gewesen.

«Vollumfängliche Kooperation»

«Das Ziel war ausnahmslos die vollumfängliche Kooperation mit den Behörden. Die Fifa versuchte damals grundsätzlich, das Vertrauen in ihre Institution wiederherzustellen. Der Fifa-Präsident war zum Zeitpunkt des ersten Treffens gerade einmal 24 Tage im Amt, die Fifa befand sich in einer desaströsen Situation und es bestand zudem die Gefahr, von den US-Behörden als kriminelle Organisation eingestuft zu werden», hiess es von der Fifa.

«In gutem Glauben zu Treffen gegangen»

Infantino wird in der Fifa-Mitteilung als Diplomat für die gute Sache dargestellt: «Der Fifa-Präsident begab sich in gutem Glauben und als Vertreter der Fifa zu diesen Treffen. Dies ist auch Teil seiner Sorgfaltspflicht als Fifa-Präsident», schreibt die Fifa weiter. Es sei von Anfang an das Ziel der Fifa und ihres Präsidenten gewesen, die Behörden bei der Aufklärung der früheren Missstände in der Fifa zu unterstützen.